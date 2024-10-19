Еще один педагог из Химок приобрел жилье благодаря социальной ипотеке

Учитель русского языка и литературы из «Аэрокосмического лицея» в городском округе Химки Наталья Великанова смогла приобрести собственное жилье благодаря программе «Социальная ипотека». В скором времени педагог отметит новоселье в своей новой квартире.

Наталья работает в школе почти 10 лет и с детства знала свое призвание, часто играя в учителя. Она с любовью относится к своему предмету и считает обучение детей правильному использованию родного языка важной и ответственной задачей.

До приобретения собственного жилья Наталья жила в съемной квартире. О возможности участия в программе она узнала из интернета и уточнила информацию в отделе кадров.

«Я выбрала однокомнатную квартиру на вторичном рынке. Это совершенно стандартная квартира, но главное — своя. Мысль о наличии собственного жилья уже способна поднять настроение», — рассказала учитель.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора и доступна не только для учителей, но и для врачей, молодых ученых и других уникальных специалистов. Полный перечень специальностей и условия участия можно найти на сайте Минжилполитики Подмосковья.

Напомним, что для педагогов из Химок предусмотрены дополнительные меры поддержки: предоставление служебного жилья, компенсация проезда и санаторно-курортные путевки. Учителям, подготовившим двух и более стобалльников на ЕГЭ, начисляются дополнительные выплаты.

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