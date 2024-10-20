Еще один педагог из Химок приобрел квартиру благодаря социальной ипотеке
Учитель информатики из химкинской школы «Лига первых» купила жилье благодаря государственным мерам поддержки. Преподаватель Наталья Ищенко получила сертификат на жилищную субсидию.
Наталья работает учителем уже больше 24 лет, из них 15 — информатике обучает юных жителей Химок.
«Мы с учениками активные участники Национальной технологической олимпиады. Третий год подряд наши команды выходят в финал по направлению „виртуальная реальность“. Участие в конкурсах — важная часть образовательного процесса», — рассказала учитель Наталья Ищенко.
Женщина со своей большой семьей снимала квартиру. Поучаствовать в программе Наталье посоветовали коллеги.
«Мы с мужем многодетные родители, у нас трое детей — Никита, Митрофан и Василиса. Трехкомнатную квартиру приобрели уже с ремонтом. Рассматривали разные варианты, но выбрали тот, что пришелся по душе. У нас район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью», — добавила Наталья Ищенко.
Губернаторская программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Воспользоваться субсидией могут учителя, врачи, молодые ученые и других уникальные специалисты. Правительство Московской области покупает жилье, а участники «Социальной ипотеки» платят только проценты по кредиту.
Помимо этого, химкинским учителям предоставляют служебное жилье и компенсируют проезд и путевки в санаторий.
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