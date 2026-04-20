Еще один парк благоустроят в ЗАТО «Восход» к осени

В ЗАТО Восход продолжается масштабное благоустройство парковой территории площадью около 3,5 гектара. Работы, которые проводят в рамках государственной программы по созданию комфортной городской среды, должны завершиться к концу августа.

На площадке уже стартовал подготовительный этап: специалисты расчищают территорию, демонтируют старые конструкции и убирают устаревшие элементы инфраструктуры.

Параллельно они формируют прочное основание для будущих прогулочных маршрутов и общественных зон, что позволит обеспечить долговечность покрытия и избежать его разрушения в дальнейшем. В проекте задействовали несколько десятков рабочих и специализированную технику.

В ближайшие месяцы на территории появится полноценная сеть пешеходных дорожек, адаптированных для всех категорий жителей, включая родителей с колясками и маломобильных жителей. Также предусмотрено создание современной инженерной инфраструктуры: системы водоснабжения для ухода за зелеными насаждениями и водоотведения, которая предотвратит скопление дождевой воды.

Особое внимание уделят безопасности и комфорту. В парке установят энергоэффективное освещение, камеры видеонаблюдения и систему оповещения. Пространство дополнят скамейки, урны и навигационные элементы.

Для детей обустроят игровую площадку с современным оборудованием, а для подростков и взрослых — спортивную зону с тренажерами и площадками для командных игр.

Завершающим этапом станет выравнивание рельефа и озеленение, благодаря чему территория превратится в удобное и безопасное место для отдыха жителей и гостей.