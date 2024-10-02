Еще один образовательный центр «Точка роста» открылся в Чехове

Торжественное открытие 13-го образовательного центра «Точка роста» на базе средней школы № 8 состоялось в поселке Шарапово городского округа Чехов. Сейчас в школе обучается 348 детей.

С 2023 года образовательное учреждение участвует в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда», что позволило открыть здесь «Точку роста». В рамках дополнительного образования школьники смогут использовать центр в качестве лаборатории для изучения профильных предметов.

Основной целью центров является большой охват учеников школы, осваивающих основную общеобразовательную программу на обновленном оборудовании, с применением современных методик обучения и воспитания. Записаться в кружок или секцию, работающую на базе центра, может любой учащийся сельской школы.

Глава городского округа Михаил Собакин подчеркнул важность таких инициатив, отметив, что центры «Точка роста» не только помогают учащимся лучше усваивать школьные программы, но и развивают их коммуникативные навыки, стратегическое и пространственное мышление. Кроме того, они способствуют подготовке к участию в конкурсах и форумах.

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