Еще один объект археологического наследия выявили в Истре

Фото: Главное управление культурного наследия Московской области

Специалисты Главного управления культурного наследия Московской области утвердили границу территории объекта археологического наследия «Культурный слой города Истра», начало XVIII — конец XIX веков». Соответствующее решение было принято по результатам археологических полевых работ.

Культурный слой представлен темно-серой супесью с примесями угля и железистыми вкраплениями, содержащей археологические находки. В ходе работ были найдены археологические артефакты, такие как засыпка подвала здания XIX века с фрагментом кирпичной кладки, хорошо сохранившаяся мостовая, фрагменты керамических изделий и металлические предметы, например кованый гвоздь, датирующиеся XVIII–XX веками.

Выявленный объект представляет высокий научный интерес как потенциальный источник информации о жизни и экономической деятельности региона в прошлом, а также о топографии и планировке городских поселений в Новое время в Московской области.

Установленные границы территории позволят обеспечить сохранность объекта для последующих исследований.

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