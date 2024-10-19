Еще один новый детский игровой комплекс открыли во Фрязине

В городском округе Фрязино состоялось торжественное открытие нового детского игрового комплекса. На мероприятие пришли десятки детей и их родителей, чтобы оценить новую площадку.

Площадка абсолютно безопасна для детей, а также включает в себя городок для занятий спортом. Центральное сооружение комплекса предлагает разнообразные горки, переходы, лесенки и канатные дороги. Все элементы выполнены из экологически чистых материалов, а для дополнительной безопасности установлены декоративное ограждение и ударопоглощающее покрытие. Игровой комплекс построен по Губернаторской программе.

«У нас и детей много, и город развивается, растет, и очень приятно, что находятся возможности для того, чтобы реализовывать развитие детских площадок по нашему городу», — отметил депутат Сергей Зак.

Глава Фрязина Дмитрий Воробьев поблагодарил всех, кто принимал участие в открытии площадки.

В честь открытия площадки для детей устроили игровую программу с чаем и сладостями. Аниматоры провели викторины и веселые игры, а также раздали воздушные шары юным жителям.