Еще один незаконный торговый объект снесли в Жуковском

Работа по выявлению и демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых точек систематически ведется в городском округе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Эти меры является частью планового наведения порядка в сфере уличной торговли.

Одну из таких конструкций — торговую палатку, расположенную у «Жуковского Пассажа» на улице Чкалова, — снесли и вывезли 18 июля

Всего на территории Жуковского выявлены 42 незаконных торговых объекта. Их них демонтировали уже 21, в том числе три — в июле текущего года.

Глава городского округа Андроник Пак подчеркнул, что все действия осуществляются в рамках правового поля и направлены на поддержание порядка и благоустройства города.

В отношении оставшихся незаконных торговых точек подготовлены материалы, которые находятся на рассмотрении в суде. Администрация Жуковского намерена последовательно устранять нарушения в сфере торговли, обеспечивая соблюдение законодательства и комфортную городскую среду для жителей.