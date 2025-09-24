Еще один незаконный торговый объект снесли в Пушкинском округе

Активная работа по ликвидации нестационарных торговых точек, установленных с нарушением законодательства, продолжается в муниципалитете по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На улице Чкалова в Красноармейске демонтировали еще один такой объект.

Незаконно установленный на муниципальной земле магазин представлял собой капитальную постройку. Собственник не демонтировал объект самостоятельно, поэтому разбор торговой точки произвели силами администрации округа, рассказала руководитель МКУ «Мир» Наталья Фирсова.

Рабочие сначала разобрали здание вручную, затем была использована тяжелая техника. Параллельно фиксировались все несоответствия для последующих расчетов, если, например, были обнаружены капитальные элементы.

«Сначала проводим разъяснительную работу с собственником, объясняем, что значительно выгоднее самим приступить к демонтажу, для того, чтобы потом администрация не взыскивала понесенные затраты через суд», — пояснил представитель компании «Мособлснос» Александр Дягилев.