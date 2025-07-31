Еще один незаконный торговый объект демонтировали в Красногорске

Во время проверки сотрудники межведомственной комиссии по потребительскому рынку обнаружили незаконную постройку, не включенную в схему размещения и не согласованную с органом исполнительной власти региона. В результате объект демонтировали силами подрядной организации.

Ранее арендатору земельного участка, на котором расположена торговая точка, направили требование о ее сносе. Но собственник отказался демонтировать объект добровольно.

По словам заместителя начальника управления по безопасности администрации городского округа Красногорск Альберта Петелина, нестационарный торговый объект представлял угрозу экологической среде: приводил к гибели деревьев. Кроме того, мог быть опасным для жизни и здоровья потребителей.

«Для администрации городского округа Красногорск жизнь и здоровье жителей является приоритетом, поэтому мы отреагировали на обращения жителей и вместе с народной дружиной „Рарог“ приняли решение о его демонтаже», — отметил Альберт Петелин.