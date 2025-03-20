Еще один нестационарный торговый объект снесли в Шатуре

Работа по выявлению несанкционированных нестационарных торговых объектов в муниципалитете проводится ежедневно. Очередную незаконную точку ликвидировали в Рошале.

Палатка «Рошальский хлеб» была признана не соответствующей требованиям пожарной безопасности, а также санитарным нормам и правилам. В результате торговый объект демонтировали.

Мониторинг несанкционированных торговых точек проводится в Шатуре по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который ранее обратил внимание на эту проблему и поставил соответствующую задачу главам муниципалитетов.

В 2025 году в Шатуре планируется снести более 20 таких объектов. С 2023 года уже демонтировано более 30 точек. В сельских поселениях, где нет стационарной торговой сети, объекты будут приведены к единому архитектурному облику.

Напомним, власти Подмосковья приняли принципиальное решение трансформировать нестационарную торговлю и перейти к современным стандартам. При этом новые требования должны эффективно работать как на государственной и муниципальной землях, так и на частной.