Еще один нестационарный торговый объект снесли в Истре

Уже девять торговых павильонов, которые установлены вне закона — снесли в муниципальном округе Истра. Такие объекты не только портят внешний вид города, но и могут быть опасны для жителей.

В это раз павильон, установленный с нарушением требований, демонтировали в Истре на улице Первомайской. Раньше там был хозяйственный магазин «Домовенок», однако несколько лет назад он закрылся, а новый владелец бизнес не потянул. Поэтому долгое время павильон стоял заброшенным.

Напомним, демонтажу подлежат торговые объекты, установленные или работающие с нарушением требований и правил торговли по действующему законодательству. К примеру, если владелец не платит налоги или продает сомнительную продукцию и услуги.

В результате еженедельного мониторинга на территории округа планируется еще демонтировать около 30 подобных торговых точек.