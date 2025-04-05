Еще один нестационарный торговый объект демонтировали в Балашихе

Продолжается работа по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, установленных с нарушением законодательства. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в микрорайоне Железнодорожный был демонтирован киоск по продаже хлебобулочных изделий, расположенный рядом с домом № 5 на улице Некрасова.

В марте 2019 года администрация округа провела аукцион и заключила договор с предпринимателем на размещение киоска, специализирующегося на продаже хлебобулочных изделий. Однако сотрудники администрации обнаружили, что вместо хлеба в киоске начали продавать табачную и никотиносодержащую продукцию, что является нарушением условий договора.

В связи с этим предпринимателю было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Решение не было оспорено, и в установленные сроки бизнесмен демонтировал киоск за собственный счет.

В этом году администрация планирует демонтировать более 100 нестационарных торговых объектов, включая те, которые расположены на земельных участках частной собственности. Данная мера направлена на обеспечение законности и порядка в сфере торговли, а также на улучшение внешнего облика города.