Еще один несанкционированный ларек демонтировали в Балашихе

По поручению губернатора в Балашихе продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушением законодательства. Так, в микрорайоне Железнодорожный на пересечении улицы Рождественской и проспекта Героев снесли две палатки.

Администрация Балашихи проводит работу по ликвидации киосков и палаток, которые портят архитектурный облик города и давно не используются. Особое внимание уделяют торговым объектам, находящимся на вылетных магистралях и центральных улицах.

Процедура демонтажа начинается с выдачи уведомления правообладателю о добровольном сносе, который должен быть выполнен в течение 30 дней. Информацию об этом публикуют на официальном сайте администрации округа. Если владелец не проводит демонтаж добровольно, работы выполняет подрядная организация, а затем взыскивает расходы с собственника объекта.

После сноса палатки помещают на специализированную площадку, где их хранят в течение двух месяцев. Если собственник не забирает свои торговые объекты, их утилизруют. Основные требования к размещению нестационарных торговых объектов и их внешнему виду прописаны в Правилах благоустройства территории городского округа Балашиха.

Отметим, что в этом году в Балашихе планируют демонтировать более 100 незаконно установленных торговых объектов, включая те, что расположены на частных земельных участках. Эта работа стала частью более широкой стратегии по улучшению городской среды и соблюдению законности в сфере торговли.