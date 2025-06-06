Еще один мостовой переход обустроят в Дубне

В рамках строительства велодорожки «Дубненская кругосветка» в наукограде появится новый мостовой переход. Строительство начнется в 2025 году.

Проект велодорожки разбит на несколько участков. По трем из них уже гуляют и катаются горожане, а летом подрядчики достроят не завершенные в 2024 году этапы от вокзала «Большая Волга» до моста и в районе Ратмино.

Проектировщики изменили решение относительно прохождения озера Керосинка. Предполагалось, что там будет сделана насыпная дамба, а теперь ее заменит мостовой переход.

Для продолжения работ в Ратмине необходимо было получить согласование с главным управлением культурного наследия Подмосковья, поскольку «Ратминская стрелка» входит в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Разрешение получено, и летом работы на этом участке будут завершены.

Проект «Дубненская кругосветка» инициирован жителями наукограда, поэтому власти считают его приоритетным. Общая протяженность велодорожки составит 30,5 километра. В будущем предусмотрено размещение навигационных указателей, скамеек для отдыха, урн пунктов проката и обслуживания велосипедов.