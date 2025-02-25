Еще один молодой ученый приобрел квартиру в Подольске благодаря соципотеке

Владислав Никипелов из Подольска переехал из общежития в собственную квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Молодой ученый работает в Федеральном исследовательском центре — ВИЖ имени Л. К. Эрнста.

В Министерстве жилищной политики Московской области сообщили, что стаж работы Никепелова составляет около трех лет. Биология заинтересовала его еще в юности. Младший научный сотрудник узнал о возможности получить жилье от коллег и решил принять участие в программе. Он выбрал квартиру на вторичном рынке.

«Пока мы с супругой вдвоем. В будущем хотим, чтобы у нас были дети. Вопрос с жильем решили. Доделаем ремонт и будем переезжать», — отметил Владислав Никипелов.

Полный списком специальностей, представители которых могут претендовать на получение социальной ипотеки, опубликован на сайте Минжилполитики Московской области.