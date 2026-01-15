Еще один многоквартирный дом восстановили в Орджоникидзевском районе Мариуполя

Строители восстановили кровлю, заменили входные двери и оконные блоки. Внутри здания проложили новые системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и канализации.

Также специалисты обновили электроснабжение и провели газификацию. В подъездах сделали свежий ремонт, а само здание получило обновленный фасад.

Эксперты стройконтроля из Московской области регулярно выезжали на объект. Они проверяли, как идут работы, контролировали качество материалов и следили за соблюдением графика.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев ранее высоко оценил работу инспекторов.

«Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — подчеркнул глава ведомства.

Восстановительные работы проводила подрядная организация под руководством Фонда капитального ремонта Московской области. Дом готов к заселению.