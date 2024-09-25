Еще один медработник в Одинцове приобрел жилье благодаря социальной ипотеке

Людмила Кирлашева работает детским врачом-кардиологом в Одинцовской областной больнице уже почти 25 лет. Сейчас она стала участником программы «Социальная ипотека».

Людмила рассказывает, что ее решение стать врачом было принято в детстве, после того, как терапевт спас ее от опасной инфекции, перелив ей свою кровь. Сейчас Кирлашева в основном работает с детьми, ее сердце трогают их проблемы. Она считает, что раннее выявление заболеваний и профилактика играют важную роль в сохранении здоровья пациентов.

Семья Кирлашевых долгое время жила в служебной квартире. Узнав о региональной жилищной программе, Людмила подала документы и получила право на «двушку» в новом доме. Она очень рада новому жилью, ведь рядом с домом находятся новые современные парк и зеленая зона.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года и позволяет медикам, учителям и молодым ученым получить собственное жилье. Стоит отметить, что с информацией о специальностях, которые могут претендовать на получение «соципотеки», и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

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