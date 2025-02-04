Еще один медработник в Химках приобрел квартиру благодаря социальной ипотеке

Оксана трудится в Химкинской клинической больницы более 15 лет в качестве палатной медсестры. Сотрудница медицинского учреждения призналась, что с детства мечтала помогать людям.

«Особенно жалко стареньких бабушек и дедушек. Когда делаю процедуры и перевязки, хочется поддержать, подбодрить их, как, собственно, и всех наших больных», — поделилась Оксана Гвоздева.

Воспользовавшись социальной программой, медицинская сестра купила однокомнатную квартиру рядом с работой. Коллеги рассказали Оксане о льготах, и она подала документы на улучшение жилищных условий. Ранее женщина проживала с родственниками.

Напомним, что программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года. Рассчитывать на помощь в покупке жилья могут сотрудники медицинских учреждений, педагоги и ученые.