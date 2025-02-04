Еще один медработник в Химках приобрел квартиру благодаря социальной ипотеке
Медицинская сестра Оксана Гвоздева из Химок улучшила жилищные условия благодаря губернаторской программе «Социальная ипотека». Женщина приобрела собственную квартиру.
Оксана трудится в Химкинской клинической больницы более 15 лет в качестве палатной медсестры. Сотрудница медицинского учреждения призналась, что с детства мечтала помогать людям.
«Особенно жалко стареньких бабушек и дедушек. Когда делаю процедуры и перевязки, хочется поддержать, подбодрить их, как, собственно, и всех наших больных», — поделилась Оксана Гвоздева.
Воспользовавшись социальной программой, медицинская сестра купила однокомнатную квартиру рядом с работой. Коллеги рассказали Оксане о льготах, и она подала документы на улучшение жилищных условий. Ранее женщина проживала с родственниками.
Напомним, что программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года. Рассчитывать на помощь в покупке жилья могут сотрудники медицинских учреждений, педагоги и ученые.