Еще один кувез для недоношенных детей установили в роддоме в Солнечногорске

В Солнечногорской больнице появился современный аппарат, который поможет спасать жизни самых маленьких и уязвимых пациентов. В акушерское отделение поступил новый кувез для новорожденных.

Медицинскую «капсулу» для интенсивной терапии недоношенных или ослабленных младенцев приобрели и установили благодаря государственной программе «Здравоохранение Подмосковья».

Теперь в палате интенсивной терапии роддома работают четыре таких устройства, что значительно повышает возможности врачей оказывать высокотехнологичную помощь младенцам в первые часы и дни их жизни.

«Новый кувез оснащен встроенной системой ИВЛ с прямым подключение кислорода, системой фототерапии для лечения желтухи новорожденных, подогреваемым матрасом с тепловыми датчиками, монитором для контроля температуры, влажности и веса, а также возможностью проведения рентгенографии прямо внутри аппарата — все это помогает сохранить „тепловую цепочку“, критически важную для выживания недоношенных», — пояснила неонатолог акушерского отделения Елена Прокопенко.

Это обновление стало частью системной работы по снижению младенческой смертности и улучшению помощи новорожденным в Подмосковье.

Благодаря такому оборудованию врачи Солнечногорской больницы теперь могут стабилизировать состояние детей, не тратя драгоценное время и не подвергая их дополнительному риску при возможной транспортировке в другой медицинский центр.