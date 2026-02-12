Еще один корпус ЖК «Квартал 24» в Дубне поставили на кадастр

Многоквартирный дом в составе жилого комплекса «Квартал 24» в Дубне поставили на кадастровый учет. Владельцы получили возможность зарегистрировать право собственности, оформить прикрепление к медицинским учреждениям или записать детей школу.

Этот шаг стал результатом совместной работы Министерства жилищной политики Московской области и регионального управления Росреестра.

Новостройка площадью свыше 11 тысяч квадратных метров рассчитана на 208 квартир с различными планировочными решениями.

В подъездах предусмотрели зоны для консьержей, а входные группы организовали с учетом принципов доступной среды. Во дворе оборудовали игровые и спортивные площадки, пространства для отдыха, а также парковочные места.

Комплекс «Квартал 24», который реализует застройщик «Инвестиционный департамент», расположен в районе Черная речка.

Рядом находятся школа, два детских сада, торговые центры, магазины и другие учреждения. Неподалеку расположены озеро, парк, пляж и скейт-площадка.

В Московской области девелоперы строят социальные объекты одновременно с жилыми домами в рамках программ комплексного развития территорий, привлекая внебюджетное финансирование.