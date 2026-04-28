Еще один корпус построят в ЖК «Императорские Мытищи» в 2027 году

В городском округе Мытищи продолжается строительство жилого комплекса «Императорские Мытищи». Группа компаний «Гранель» приступила к реализации второй очереди проекта в рамках программы комплексного освоения территории.

Новый жилой корпус рассчитан почти на тысячу квартир — всего их предусмотрено 979, а суммарная площадь здания превышает 62 тысячи квадратных метров.

Первые этажи отведут под коммерческую инфраструктуру: там откроют магазины, офисы, банковское отделение и другие объекты повседневного спроса. Ввести корпус 1.1 в эксплуатацию планируют к концу 2027 года.

Вторая очередь предполагает формирование полноценного микрорайона из домов средней этажности — до 12 уровней. Вместе с жильем застройщик создаст и социальную инфраструктуру: проект включает строительство школы на 636 учеников, детского сада почти на 500 мест, а также двух многоуровневых паркингов.

Архитектурное решение комплекса выполнено в сдержанном функциональном стиле с акцентом на лаконичность форм и цельность композиции. Дворовые пространства объединят пешеходными маршрутами, которые пройдут через арочные проемы — они станут выразительными элементами застройки.

Первую очередь комплекса уже реализовали на территории более 40 гектаров: там построили дома высотой до шести этажей, куда заселились свыше семи тысяч семей. На территории работают школа на 1100 мест, детский сад, медицинский центр, а также магазины и сервисные предприятия.

Одной из особенностей проекта стали квартиры с «вторым светом», расположенные на верхних этажах: они обеспечивают дополнительные объем и освещенность, а также открывают вид на окружающие территории.

Комплекс расположен в зеленой зоне и примыкает к Пироговскому лесопарку и одноименному водохранилищу.