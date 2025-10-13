Еще один корпус построят в ЖК «G3 Театральный» в Раменском
В Раменском округе продолжается реализация масштабного жилищного проекта. Строители возводят второй корпус комплекса «G3 Театральный» и детский сад.
Девелопером выступила компания G3 Group.
Новый жилой комплекс предлагает будущим жителям уникальные условия для поддержания физической формы в любое время года.
Во дворе открыли персональный фитнес-зал. А под открытым небом обустроили многофункциональную спортивную площадку, где есть все для полноценной тренировки: тренажеры для силовых упражнений, зоны для аэробной и кардионагрузки, место для растяжки, теннисный и шахматный столы.
В составе комплекса появятся детский сад, рассчитанный на 65 мест, а также кафе и магазины.
Важное преимущество — транспортная доступность. Неподалеку от ЖК находится станция МЦД-3 Ильинская.