Еще один корпус построят в ЖК «G3 Театральный» в Раменском

В Раменском округе продолжается реализация масштабного жилищного проекта. Строители возводят второй корпус комплекса «G3 Театральный» и детский сад.

Девелопером выступила компания G3 Group.

Новый жилой комплекс предлагает будущим жителям уникальные условия для поддержания физической формы в любое время года.

Во дворе открыли персональный фитнес-зал. А под открытым небом обустроили многофункциональную спортивную площадку, где есть все для полноценной тренировки: тренажеры для силовых упражнений, зоны для аэробной и кардионагрузки, место для растяжки, теннисный и шахматный столы.

В составе комплекса появятся детский сад, рассчитанный на 65 мест, а также кафе и магазины.

Важное преимущество — транспортная доступность. Неподалеку от ЖК находится станция МЦД-3 Ильинская.