Еще один корпус построили в ЖК «Олива» в поселке Лесной Городок

В поселке Лесной Городок в Одинцовском округе завершили строительство нового дома в составе жилого комплекса «Олива». Семиэтажный корпус, рассчитанный на 156 квартир, успешно прошел итоговую проверку и готовится к вводу в эксплуатацию.

Реализацию проекта контролировал Главгосстройнадзор Московской области. После завершения строительных работ специалисты провели финальную инспекцию объекта и подтвердили его соответствие проектной документации, выдав застройщику необходимое заключение. В ближайшее время дом официально введут в эксплуатацию.

Новый корпус расположен рядом с уже сформированной городской инфраструктурой — в пешей доступности от станции МЦД-4 Лесной Городок, что обеспечит будущим жителям удобное транспортное сообщение.

На первых этажах здания предусмотрели встроенные нежилые помещения, где в дальнейшем смогут расположиться магазины, кафе и предприятия бытового обслуживания.

В непосредственной близости от жилого комплекса уже работают торгово-развлекательный центр, кинотеатр, фитнес-клуб, медицинские учреждения, школы, детские сады и другие социальные и коммерческие объекты, необходимые для комфортной повседневной жизни.