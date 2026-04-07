Еще один корпус построили в ЖК «Литейный» в Подольске

Застройщик «Литейный. Лайф» получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового дома в составе жилого комплекса «Литейный». Он расположен в Подольске.

Министр жилищной политики Московской области Елена Волкова отметила, что площадь нового дома, где разместили 176 квартир, превышает 10 тысяч квадратных метров.

В проекте предусмотрели доступность и удобство для всех категорий жителей. На прилегающей территории обустроили детские площадки, спортивные зоны и гостевую парковку. Также провели озеленение.

Жилой комплекс «Литейный» состоит из двух монолитно-кирпичных домов комфорт-класса с общим двором.

Система видеонаблюдения позволяет обеспечить дополнительную безопасность. Здания находятся в центральной части Подольска, что позволяет быстро добраться до магазинов, медицинских и образовательных учреждений. Также рядом расположены дом культуры «Октябрь» и спортивный комплекс «Труд».