Еще один корпус и детский сад построят в ЖК «Видный берег 2.0»

Еще один корпус и детский сад построят в жилом комплексе «Видный берег 2.0» в Ленинском округе. Они появятся в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново. Завершить работы планируют в 2027 году.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, квартиры в новом корпусе реализуют по договору долевого участия с использованием эскроу-счетов. Это гарантирует сохранность денег до момента вручения ключей.

В 24-этажном доме обустроят 460 квартир. Входные группы оснастят пандусами, во всех подъездах будут работать грузовые и пассажирские лифты. Во дворах обустроят зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки.

ЖК «Видный берег 2.0» продолжает уже существующий проект. Он дополнит территорию новой инфраструктурой с детским садом на 325 мест.

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