Еще один корпус для 320 семей построят в ЖК «Героев» в Балашихе

Фото: «Главстрой Регионы»

Еще один корпус построят в жилом комплексе «Героев» в Балашихе. В новые квартиры смогут заехать 320 семей. Проект реализует девелопер «Главстрой Регионы», сообщили в Минжилполитики Московской области.

Согласно проекту, в 17-этажном здании предусмотрены разные квартиры — от студий до четырехкомнатных. Помещения будут сдавать с отделкой.

На территории ЖК уже работает детский сад. Сейчас здесь возводят еще одно дошкольное учреждение и школу для 1,3 тысячи учеников. Напомним, в 2024 году жилой корпус «Героев» стал лучшим в Московской области в конкурсе «ТП ЖК-2024».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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