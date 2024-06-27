Еще один корпус для 320 семей построят в ЖК «Героев» в Балашихе

Еще один корпус построят в жилом комплексе «Героев» в Балашихе. В новые квартиры смогут заехать 320 семей. Проект реализует девелопер «Главстрой Регионы», сообщили в Минжилполитики Московской области.
Согласно проекту, в 17-этажном здании предусмотрены разные квартиры — от студий до четырехкомнатных. Помещения будут сдавать с отделкой.
На территории ЖК уже работает детский сад. Сейчас здесь возводят еще одно дошкольное учреждение и школу для 1,3 тысячи учеников. Напомним, в 2024 году жилой корпус «Героев» стал лучшим в Московской области в конкурсе «ТП ЖК-2024».