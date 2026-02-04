Еще один кластер «Профессионалитета» откроют в Подмосковье в 2026 году

Еще один кластер программы «Профессионалитет» запланировали создать в Подмосковье. Его посвятят индустрии робототехники и запустят на базе техникума имени С. П. Королева.

Партия «Единая Россия» в рамках народной программы уделяет особое внимание поддержке инвестиций в расширение производства и повышение его технологического уровня. Отдельное направление связано со средним профессиональным образованием и повышением престижа рабочих профессий.

«Будущее региона, его промышленный и технологический суверенитет, сегодня строятся в учебных аудиториях и мастерских. Поэтому работа в рамках федерального проекта „Профессионалитет“ ведется у нас планомерно и с четкой ориентацией на запросы работодателей. Уже сейчас в регионе создано 17 отраслевых кластеров — от машиностроения и IT до атомной отрасли и робототехники», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В образовательную экосистему входят 36 колледжей и два вуза, которые работают в партнерстве с 121 предприятием. Среди них концерн «Калашников» и НПО машиностроения. По итогам прошлого года работу успешно нашли 96,6% выпускников.

В 2027 году Подмосковье примет участие в грантовом конкурсе Минпросвещения России на создание и развитие кластеров. Один их них планируют открыть по отрасли «Топливно-энергетический комплекс» на базе колледжа «Московия».

«В 17 образовательных организациях обновлена материально-техническая база под запрос ведущих предприятий региона. Созданы 133 современные мастерские на 2 тысячи рабочих мест. На эти цели было выделено 1,5 миллиарда рублей из средств федерального бюджета и 301,2 миллиона рублей из средств бюджета Московской области», — рассказал председатель Мособлдумы.

Он напомнил, что благодаря принятому ранее закону безвозмездно передающие оборудование колледжам компании могут получить налоговый вычет в размере 100% стоимости имущества.