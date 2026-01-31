Еще один кабинет диспансеризации открыли в Коломне

В Коломне в поликлинике № 4 открылся специализированный кабинет диспансеризации, призванный удовлетворить растущий спрос на профилактические осмотры среди жителей микрорайона Щурово. Услуга становится все более популярной, а благодаря современному формату ее можно пройти максимально удобно — очно или дистанционно.

Как отметил заведующий поликлиникой Никита Лапшин, диспансеризация часто помогает выявить скрытые заболевания. Например, уже в начале года у бессимптомного пациента 40 лет был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, и сейчас он получает необходимое лечение. Записаться на прием можно заранее через личный кабинет портала «Здоровье» или инфомат, а также прийти без записи.

В кабинете пациент проходит анкетирование, измерение давления, роста и веса, получает направления на лабораторные исследования, флюорографию и ЭКГ. Особое удобство представляет телемедицинский формат: сотрудник кабинета профилактики связывается с пациентом, выписывает направления и согласовывает единый день для посещения поликлиники, что минимизирует время визита.