Еще один инженер приобрел жилье во Фрязине по соципотеке

Еще один инженер-технолог приобрел квартиру во Фрязине по льготной программе. Благодаря поддержке она вместе с семьей переедет в просторную двушку.

Илия Азаренко работает вНПП «Исток» им. Шокина. Ее трудовой стаж составляет девять лет.

О социальной ипотеке Юлия узнала от коллеги. Программа дала ей возможность приобрести отдельное жилье для своей семьи. Сейчас в новой двушке идет ремонт.

«Моя дочь и я давно мечтали об отдельных комнатах, так как подростку нужно значительно больше места для учебы и досуга. Квартира мне нравится тем, что она располагается в центре города Фрязино, рядом школы, больница, ходят автобусы до Москвы. Хочу выразить благодарность за эту программу, позволяющую улучшить жилищные условия», — отметила Юлия.

Программа действует в Подмосковье с 2016 года. По ней получить собственные квартиры могут учителя, молодые ученые, врачи и другие специалисты.