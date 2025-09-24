Еще один инженер приобрел квартиру во Фрязине благодаря соципотеке

Еще один молодой инженер-конструктор стал владельцем собственного жилья в городском округе Фрязино. Николай Старпович воспользовался возможностями программы «Социальная ипотека».

Инженер трудится на предприятии «Исток» имени Шокина, где его профессиональный стаж уже достиг двух лет. По словам обладателя сертификата, решение посвятить себя технической и инженерной деятельности он принял еще в стенах университета. Наибольшее удовлетворение в профессии ему приносит шанс разрабатывать уникальные технические решения и наблюдать, как абстрактные идеи превращаются в реальные устройства.

«Эта работа требует внимательности к деталям, творческого подхода и строгой логики. Именно сочетание этих качеств делает ее особенно интересной. Важно понимать, что твой труд напрямую влияет на качество и надежность продукции предприятия», — подчеркнул Николай.

О программе «Социальная ипотека» он узнал в интернете и незамедлительно подал заявку на участие. Сейчас молодой специалист вместе со своей возлюбленной занимается ремонтом.

«Мы купили однокомнатную квартиру в городе Фрязино, в доме 2016 года постройки. Сейчас хотим все обустроить по своему вкусу. При выборе главным критерием была близость к работе, чтобы дорога занимала минимум времени. Квартира современная, с удобной планировкой, светлая и уютная. Важно было также, чтобы район был комфортным и с необходимой инфраструктурой», — рассказал Старпович.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. Эта мера поддержки позволяет приобрести жилье медицинским работникам, педагогам, молодым ученым, а также специалистам оборонно-промышленного комплекса и тренерам.

Ознакомиться с полным перечнем профессий, дающих право на участие в программе, и детальными условиями получения социальной ипотеки можно на официальном портале Министерства жилищной политики Московской области.