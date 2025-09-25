Еще один инженер приобрел квартиру во Фрязине благодаря соципотеке

Инженер Николай Сычев приобрел квартиру во Фрязине благодаря программе социальной ипотеки. Поддержка позволила ему переехать в собственную однушку из общежития.

Николай Сычев работает инженером первой категории на научно-производственном предприятии «Исток». Его трудовой стаж составляет восемь лет. О программе ученый узнал на информационном портале своего предприятия.

«Благодаря программе я переехал из общежития в собственную однокомнатную квартиру. Она находится в городском округе Фрязино недалеко от моей работы. Особенно нравится ее планировка и расположение, район здесь тихий и уютный. Собственно, удобная планировка и местоположение были главными критериями при выборе жилья», — отметил Николай.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. Она дает возможность медикам, учителям, ученым и другим специалистам обзавестись собственным жильем.