Еще один инженер приобрел квартиру в Королеве по соципотеке

Александр Кузьмин работает в отделе обеспечения реализации исследований ракетно-космической корпорации «Энергия». Общий трудовой стаж инженера — почти шесть лет.

«В РКК „Энергия“ я сначала проходил практику, затем уже устроился на работу. Мне нравится, что мой труд напрямую связан с космическими экспериментами на МКС. В моей работе главное точность и ответственность. Особенно вдохновляет мысль, что результаты экспериментов вносят вклад в развитие науки и технологий», — рассказал он.

О программе поддержки Александр узнал от коллег. Социальная ипотека позволила ему приобрести собственную двухкомнатную квартиру.

«При выборе жилья для меня было важно, чтобы рядом была природа, как раз такой вариант и нашелся. Мой дом расположен недалеко от национального парка „Лосиный остров“. Сейчас проживаю один, но квартира была приобретена с прицелом на будущее, чтобы здесь было комфортно и уютно для семьи. Хочу выразить огромную благодарность за такую поддержку молодых специалистов», — отметил Александр.

Программу реализуют с 2016 года. Она дает возможность медикам, учителям, ученым и другим специалистам приобрести собственные квадратные метры в Подмосковье.