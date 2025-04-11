Еще один инженер приобрел квартиру в Королеве благодаря социальной ипотеке

Ведущий инженер «Корпорации тактическое ракетное вооружение» Екатерина Семенова приобрела квартиру в Королеве благодаря социальной ипотеке. Ранее она была вынуждена жить в съемном помещении.

Екатерина Семенова работает в корпорации с 2016 года. На предприятие она попала после техникума. Сначала проходила практику, а затем стала полноценным сотрудником.

«Моя деятельность связана с машиностроением. Сейчас я работаю ведущим инженером по нормированию материалов. Самое главное в моей работе точность и внимательность. Еще важно обладать знаниями, где найти информацию и продуктивно взаимодействовать с другими службами», — сказала она.

О программе социальной ипотеки Екатерина узнала на работе. Благодаря поддержке она сможет переехать из съемного жилья в собственную «однушку». Сейчас там идет ремонт.

«Хотелось жить недалеко от железнодорожной станции и поближе к работе. Мне было важно, чтобы новая квартира была не очень маленькой и находилась в хорошем доме. В итоге удалось найти идеальный вариант. Мне нравится планировка, есть балкон, а еще дом находится в районе с развитой инфраструктурой», — поделилась Екатерина.

Программа действует в Подмосковье с 2016 года. Она дает возможность приобрести жилье учителям, медикам, молодым ученым и другим специалистам.