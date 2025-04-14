Еще один инженер приобрел квартиру в Королеве благодаря социальной ипотеке

Инженер Ракетно-космической корпорации «Энергия» Артем Брусков купил квартиру в Королеве при помощи социальной ипотеки. О программе ему рассказали знакомые.

Стать инженером Артем Брусков решил в детстве и не сходил с выбранного пути. Он закончил аспирантуру и сейчас готовится защитить диссертацию, которая позволит ему получить признание в научном сообществе.

Благодаря программе инженер приобрел просторную квартиру с ремонтом.

«Здесь чистый воздух и много зеленых зон, что мне идеально подходит. Важным фактором при выборе для меня была близость к основным транспортным артериям. Отсюда можно легко добраться до работы», — рассказал Брусков.

По его словам, возле дома расположены магазины, медицинские учреждения, детские сады и школы.

Напомним, программа социальной ипотеки действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Квартиры на льготных условиях могут купить молодые ученые, медработники, учителя, тренеры и специалисты в области оборонно-промышленного комплекса.

С условиями получения льготы можно ознакомиться на портале Минжилполитики Московской области.