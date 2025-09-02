Еще один инженер приобрел квартиру в Дубне благодаря соципотеке

Еще один молодой специалист приобрел квартиру в дубне по программе социальной ипотеки. Инженер Станислав Комаров переедем в собственную двушку с удобной планировкой вместе с супругой.

Как рассказали в областном Минжилполиктики, Станислав Комаров уже пять лет работает инженером-конструктором в АО «ОКБ „Аэрокосмические системы“. Сейчас он трудится над системой топливных, масляных или гидравлических „сосудов“ самолетов.

О программе мужчина узнал от коллег. Ранее он ездил на работу из Тверской области, поэтому поддержка оказалось незаменимой.

«Мы с супругой выбрали двухкомнатную квартиру в строящемся доме, который находится в 200 метрах от моей работы. Мне больше не придется ездить из города в город. Поблизости также есть садик для нашего сынишки. В квартире удачная планировка, есть две спальни и большая кухня-гостиная, как мы и хотели», — отметил Станислав.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней приобрести собственное жилье могут медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты.