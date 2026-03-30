Еще один инженер приобрел квартиру в Дубне благодаря соципотеке
Молодая сотрудница подмосковного предприятия приобрела собственное жилье, воспользовавшись региональной программой поддержки. Ольга Михасева трудится на Дубненском заводе коммутационной техники, где начинала карьеру с позиции инженера-технолога третьей категории, а теперь занимает пост руководителя группы.
В профессии она уже восемь лет.
Ольга призналась, что в школьные годы видела себя в экономической сфере и планировала осваивать бухгалтерское дело, однако судьба распорядилась иначе: она поступила на специальность «Управление и информатика в технических системах» и ни разу не пожалела об этом выборе.
Сейчас ее вдохновляет итог общей работы коллектива, воплощенный в готовых изделиях завода, и осознание собственного вклада в развитие отечественной промышленности.
До получения сертификата женщина арендовала квартиру. О возможности улучшить жилищные условия с помощью областной меры поддержки ей рассказала коллега. Ольга решила попробовать, и все этапы участия в программе прошли успешно.
Новоселье отметила, но делаю косметический ремонт. Жилье выбирала на вторичном рынке, в тихом районе с развитой инфраструктурой, еще хотелось ближе к центру. Такая квартира была найдена и находится рядом с Волгой. Нравится, что у меня теперь есть свое жилье. Не надо переезжать по несколько раз за год с ребенком, налаживать быт.
Ольга Михасева
Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года. Инициатором ее запуска выступил губернатор Московской области. Участниками могут стать врачи, педагоги, молодые ученые, тренеры, а также молодые специалисты, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.
Ознакомиться с полным перечнем востребованных специальностей и подробными условиями получения поддержки можно на официальном сайте Министерства жилищной политики региона.