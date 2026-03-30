Еще один инженер приобрел квартиру в Дубне благодаря соципотеке

Молодая сотрудница подмосковного предприятия приобрела собственное жилье, воспользовавшись региональной программой поддержки. Ольга Михасева трудится на Дубненском заводе коммутационной техники, где начинала карьеру с позиции инженера-технолога третьей категории, а теперь занимает пост руководителя группы.

В профессии она уже восемь лет.

Ольга призналась, что в школьные годы видела себя в экономической сфере и планировала осваивать бухгалтерское дело, однако судьба распорядилась иначе: она поступила на специальность «Управление и информатика в технических системах» и ни разу не пожалела об этом выборе.

Сейчас ее вдохновляет итог общей работы коллектива, воплощенный в готовых изделиях завода, и осознание собственного вклада в развитие отечественной промышленности.

До получения сертификата женщина арендовала квартиру. О возможности улучшить жилищные условия с помощью областной меры поддержки ей рассказала коллега. Ольга решила попробовать, и все этапы участия в программе прошли успешно.