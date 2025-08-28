Еще один инженер приобрел квартиру в Балашихе благодаря социальной ипотеке

В Подмосковье действует программа «Социальная ипотека», которая позволяет молодым специалистам приобрести собственное жилье. Одним из счастливых обладателей квартиры в Балашихе стал Николай Бетин.

Молодой специалист занимает должность инженера-технолога второй категории в авиационной корпорации «Рубин», он трудится на предприятии уже восемь лет.

«Выбор профессии был очевиден. Мой отец работает оператором станков с ЧПУ, поэтому я с детства интересовался его работой и после армии решил идти учиться на инженера. Мне нравится составлять технологические процессы и видеть окончательный результат своих трудов», — рассказал Николай Бетин.

О возможности участия в программе он узнал от своего коллеги и сразу подал заявку. Инженер уже отпраздновал новоселье.

«Купил „однушку“ 40 квадратных метров на вторичном рынке и теперь обживаюсь на новом месте. Ремонт в квартире нужен будет минимальный. Очень нравится вид из окна на пруд, а также очень большой плюс — это транспортная доступность. Можно достаточно быстро доехать до Москвы», — поделился Николай.

Программа «Социальная ипотека», запущенная в регионе в 2016 году по инициативе губернатора, позволяет приобрести жилье медицинским работникам, педагогам, начинающим исследователям, специалистам оборонно-промышленного комплекса и спортивным тренерам.

Ознакомиться с полным перечнем профессий и детальными условиями можно на официальном портале Министерства жилищной политики Московской области.