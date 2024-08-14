Еще один инженер получил жилье в Коломне по льготной программе

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Еще один ученый приобрел квартиру по льготной программе в Коломне. Инженер Сергей Новиков переехал в «трешку» благодаря социальной ипотеке.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Сергей работает в НПО «Конструкторское бюро машиностроения» около 10 лет. Семья ученого долгое время жила в квартире по социальному найму. О программе социальной ипотеки Сергею рассказали коллеги.

«О новоселье говорить еще рано. Ключи получим летом, сначала сделаем ремонт. Мы выбрали дом на этапе застройки. Привлек красивый малоэтажный жилой комплекс в новом микрорайоне», — поделился инженер.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года, по ней получить собственное жилье могут учителя, медики, ученые и другие специалисты. В этом году сертификаты получат 295 человек.

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