Еще один инженер из Коломны приобрел квартиру по соципотеке

Еще один инженер приобрел квартиру в Коломне по программе социальной ипотеки. Он выбрал жилье рядом с работой.

Денис Григорьев работает в НПО «Конструкторское бюро машиностроения». Его стаж — восемь лет.

«Мне нравится моя работа, уклад жизни инженера меня полностью устраивает. Так как я шел учиться именно на эту специальность, то представлял, чем буду заниматься и сейчас понимаю, что с выбором не ошибся. Этот род деятельности мне действительно интересен. У меня есть определенные цели в работе, и я их успешно достигаю», — отметил специалист.

Денис узнал о программе от коллег. Он решил принять в ней участие, когда обзавелся семьей. В результате он приобрел квартиру в новостройке.

«Затем нас ждет ремонт, но этим будет заниматься специальный человек, которому я полностью доверяю в этом вопросе. Мы рассматривали только новостройки, поэтому выбрали привычный для нас район, где живем сейчас. Кроме того, именно здесь наиболее развита инфраструктура и хорошая транспортная доступность», — рассказал Денис.

Программу реализуют с 2016 года. По ней приобрести собственное жилье могут врачи, учителя, ученые и молодые специалисты.