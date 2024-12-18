Еще один фельдшер приобрел квартиру в Видном благодаря социальной ипотеке

Майсарат Набиева из Ленинского городского округа в августе стала обладателем сертификата на приобретение жилья по губернаторской программе. Благодаря этой мере поддержки медицинский работник смогла купить собственную квартиру.

Медицинский стаж Майсарат Набиевой составляет более 20 лет. Она работает фельдшером неотложной помощи в детской поликлинике в Видном. В Ленинский округ специалист приехала с мужем и двумя детьми из Дагестана. Около двух лет семье пришлось жить в арендованной квартире.

Узнав о программе «Социальная ипотека», Майсарат Набиева решила принять в ней участие. Эта мера поддержки позволяет медику платить только проценты по кредиту, а первоначальный взнос и основной долг банку поступают из областного бюджета.

Фельдшер рассказала, что семья приобрела двухкомнатную квартиру недалеко от работы. Разница чувствуется — теперь всем стало просторно. «Собственное жилье — это вклад в свое будущее и будущее детей», — отметила Майсарат Набиева.

Получателями социальной ипотеки в текущем году в городском округе стали четыре медицинских работника. Этой мерой поддержки также могут воспользоваться педагоги, молодые ученые и еще ряд специалистов.