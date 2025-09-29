Еще один фельдшер приобрел квартиру в Балашихе благодаря соципотеке

Фельдшер с 21-летним стажем работы Ольга Мохова переехала в новое жилье благодаря программе «Социальная ипотека». Медик приобрела двухкомнатную квартиру в Балашихе.

Интерес к профессии у Ольги проснулся еще в школьные годы.

«Меня тогда сбила машина и я, конечно, была впечатлена работой скорой помощи, да так, что решила тоже пойти учиться на фельдшера. Сейчас я не жалею о выбранной профессии. Радует, когда есть положительные результаты оказания неотложной помощи», — рассказала она.

О возможности участия в программе она узнала от коллег и смогла решить свой жилищный вопрос.

«Квартиру я купила на вторичном рынке в центре Железнодорожного, заканчиваю в ней ремонт и готовлюсь к новоселью. Я изначально не хотела новостройку, так и получилось. Выбирали по расположению дома относительно станции и центра, еще хотелось, чтобы в квартире была удобная планировка и большая кухня», — отметила Ольга.

Программа, которую реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области, предназначена для поддержки медиков, учителей, молодых ученых, специалистов оборонно-промышленного комплекса и тренеров.

С условиями и перечнем специальностей, представители которых могут претендовать на льготное жилье, можно ознакомиться на официальном портале Министерства жилищной политики Московской области.