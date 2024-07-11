Еще один фельдшер из Долгопрудного приобрел жилье по льготной программе

Еще один фельдшер скорой помощи получил квартиру по льготной ипотеке в Раменском округе. Ранее женщина жила по социальному найму.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, благодаря социальной ипотеке фельдшер Раменской областной больницы Анастасия Желтова переехала в собственную однокомнатную квартиру.

«Можно было приобрести любое жилье — „вторичку“, „новостройку“. Мне хотелось, чтобы все было современное. Я выбрала „однушку“ с ремонтом в новом доме. Красивый микрорайон. Многое еще достраивается, но магазины, школы, детсады уже есть», — рассказала она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней собственное жилье могут получить молодые ученые, учителя, медики, тренеры и другие специалисты.

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