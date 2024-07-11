Еще один фельдшер из Долгопрудного приобрел жилье по льготной программе

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Еще один фельдшер скорой помощи получил квартиру по льготной ипотеке в Раменском округе. Ранее женщина жила по социальному найму.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, благодаря социальной ипотеке фельдшер Раменской областной больницы Анастасия Желтова переехала в собственную однокомнатную квартиру.

«Можно было приобрести любое жилье — „вторичку“, „новостройку“. Мне хотелось, чтобы все было современное. Я выбрала „однушку“ с ремонтом в новом доме. Красивый микрорайон. Многое еще достраивается, но магазины, школы, детсады уже есть», — рассказала она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней собственное жилье могут получить молодые ученые, учителя, медики, тренеры и другие специалисты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Дьявольский вечер трудного дня: Англия в финале Евро-2024

Спецслужбы не дремлют. Сбежавших из РФ артистов заставили жить по правилам «новой Родины»

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Мультибалльники раскрыли формулу успеха

Стоматологический туризм — авантюра или экономия? Почему россияне лечат зубы за границей

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте