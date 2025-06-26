Еще один факт незаконной перевозки мусора выявили в Истре

В муниципальном округе Истра продолжаются рейды по пресечению нелегальной перевозки строительного и крупногабаритного мусора. Очередная проверка прошла на территории поселка Северный, откуда ранее неоднократно поступали сигналы о проезде машин с отходами.

Сотрудники Управления безопасности администрации округа совместно с полицией остановили более десяти автомобилей. У одного из водителей не оказалось необходимых документов на вывоз мусора. В результате составили административный протокол, а транспортное средство отправили на штрафстоянку.

Нарушение правил обращения с отходами грозит серьезными штрафами. Сумма может достигать от нескольких до 400 тысяч рублей. Помимо этого, за нарушение может грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отметим, что такие проверки в Истре проходят регулярно. Они направлены на защиту окружающей среды.