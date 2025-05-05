Еще один факт незаконного сброса мусора зафиксировали в Воскресенске

Сбросившего мусор на контейнерной площадке наказали в Воскресенске. Теперь нарушитель заплатит штраф — 10 тысяч рублей.

Новый факт нарушения выявили на контейнерной площадке на Западной улице в микрорайоне Новлянский. Водитель выбросил мусор из своего авто.

Ему назначили административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Работу по выявлению таких случаев ведут Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с администрацией Воскресенска. В том числе это удается сделать благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион».

Специалисты напоминают, что выбрасывать строительный мусор на контейнерную площадку запрещено. Для вывоза отходов можно обратиться к специальным перевозчикам. Их реестр есть на сайте. Здесь же можно оставить заявку на вывоз.

Отметим, что штрафы за несоблюдение требований составляют от 70 до 200 тысяч рублей.

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