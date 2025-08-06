Еще один двор благоустроят на улице Мира в Чехове

В Чехове на улице Мира благоустроят еще один двор на пять домов. Рабочие завершат установку всех элементов в течение нескольких недель.

Двор расположен между пятью домами. По вечерам и в выходные здесь собирается много жильцов. Для каждого из них продуман досуг.

«Проведены работы по установке новых игровых площадок и подготовке оснований парковок, установке бордюрных камней и устройству тротуаров», — добавил представитель подрядной организации Иван Зиновьев.

По плану — обновление асфальтового покрытия, освещения, а также расширение парковок, модернизация детских и спортивных площадок.

На детских площадках — качели, горки, карусель и другие игровые элементы. Новое прорезиненное покрытие — удобное и безопасное.

«Мы гуляем с ребенком. Очень рады, что здесь появилась такая детская площадка», — отметила жительница Александра Нанава.

Подрядная организация в контакте с жителями. По запросу родителей малышей планируется доустановить еще одни качели с бортиком.

«Жители многие благодарят за то, что сильно расширили парковочное пространство и детские площадки тоже», — сказал Иван Зиновьев.

Работы завершат в течение нескольких недель. Подрядчик должен отремонтировать проезды во двор, а также привести в порядок территорию, убрать мусор.