Еще один дом в ЖК «Спутник» в Красногорске поставили на кадастр | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 10:24 Еще один дом в ЖК «Спутник» в Красногорске поставили на кадастр Группа "Самолет"

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Еще один дом со временно пристроенным детским садом поставили на кадастровый учет в жилом квартале «Спутник» в Красногорске. В Минжилполитики Московской области уточнили, что объект находится по адресу: улица Тенистых аллей, 3, корпус 3.

После оформления права собственности на квартиры новоселами станут 260 семей. ЖК «Спутник» от группы «Самолет» находится в трех километрах от станций метро «Мякинино» и «Строгино».

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Согласно проекту, в пешей доступности от квартала запланировано строительство транспортно-пересадочного узла и станции метро «Липовая роща». Во втором квартале текущего года в округе завершат строительство двухуровневого общественного центра под открытым небом. Полностью реализовать проект планируется в 2029 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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