Еще один дом в ЖК «Союзный» в Одинцове поставили на кадастр

Новый жилой дом в жилом комплексе «Союзный» в Одинцовском городском округе поставили на государственный кадастровый учет. Теперь владельцы квартир смогут зарегистрировать право собственности, оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и воспользоваться другими государственными услугами.

Постановку объекта на кадастровый учет обеспечили Министерство жилищной политики Московской области и региональное Управление Росреестра.

Жилая площадь дома № 30 на улице Маковского превышает 15 тысяч квадратных метров. В трех секциях высотой от 15 до 19 этажей разместили 304 квартиры различных планировок. В каждом подъезде установили по два грузопассажирских лифта, а на первом этаже предусмотрены коммерческие помещения и колясочные.

Для жителей оборудовали просторные входные группы с зонами ожидания и гостевыми санузлами, во дворе обустроены современные игровые площадки.

Жилой комплекс «Союзный», расположенный в 8-м микрорайоне Одинцова, развивается как комплексная жилая территория. Там предусмотрены озелененные общественные пространства, спортивные и детские площадки, зоны отдыха, крытые паркинги, автостоянки и сквер.

В дальнейшем на территории комплекса планируют строительство детского сада «Кубик» на 245 мест и торгового центра.