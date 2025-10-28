Еще один дом в ЖК «Подлипки-Город» в Коломне поставили на кадастр
Новый многоквартирный дом поставили на кадастр в жилом комплексе «Подлипки-Город» в Коломне. Это дает дольщикам возможность оформить право собственности на жилье, прикрепиться к поликлиникам, а также записать детей в учебные заведения.
Поставить здание на кадастр удалось благодаря слаженной работе Министерства жилищной политики Московской области и управления Росреестра по региону.
В трехэтажном доме площадью две тысячи метров разместили 30 квартир разной планировки. В подъездах обустроили помещения для колясок. Возле здания появятся игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
В жилом комплексе «Подлипки-Город» возведут 45 малоэтажных жилых домов, а также многофункциональный центр. Кроме того, там оборудуют велодорожки и прогулочные зоны.