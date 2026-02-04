Еще один дом в ЖК «Литейный» в Подольске поставили на кадастр

В жилом комплексе «Литейный» в Подольске поставили на кадастровый учет еще один дом. Это важный шаг для будущих владельцев квартир: дольщики могут оформлять право собственности, регистрироваться, прикрепляться к поликлиникам, а также устраивать детей в школы и детские сады.

Поставить здание на учет удалось благодаря слаженной работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Подмосковью

Общая площадь нового дома превышает девять тысяч квадратных метров. В нем разместили 153 квартиры с разными вариантами планировок.

Входные группы спроектировали так, чтобы ими было удобно пользоваться всем — и родителям с колясками, и пожилым людям, и тем, кому важно отсутствие лишних ступенек и узких проходов. Во дворе обустроили детские площадки, спортивные зоны и гостевую парковку для автомобилей.

Комплекс состоит из двух домов, построенных по монолитно-кирпичной технологии и объединенных общим двором. Проект создавали с расчетом на спокойную и удобную жизнь в городе. Территорию комплекса благоустроили, высадили зелень и установили систему видеонаблюдения, которая помогает чувствовать себя в безопасности.

Дома расположены в центральной части города, поэтому жителям легко добираться до магазинов и социальных учреждений.