Еще один дом в ЖК «Киноквартал» в Королеве поставили на кадастр

Новый дом в жилом комплексе «Киноквартал» в Королеве поставили на кадастровый учет. Благодаря этому владельцы квартир смогут зарегистрировать право собственности, оформить необходимые документы, прикрепиться к поликлинике и записать детей в образовательные учреждения.

Постановка объекта на кадастровый учет стала результатом совместной работы Министерства жилищной политики Московской области и регионального управления Росреестра.

Дом расположен по адресу: микрорайон Первомайский, улица Солнечная, дом 2, корпус 1. Его общая площадь превышает 11 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрели 247 квартир различных планировок.

На территории жилого комплекса создали прогулочные экотропы, детские и спортивные площадки, зоны для воркаута, волейбольные площадки и места для отдыха. В шаговой доступности находятся магазины, кафе, салон красоты и детский сад, а школы, поликлиники и спортивные объекты расположены неподалеку.

Жилой комплекс «Киноквартал» возвели на территории бывшего Дома творчества кинематографистов «Болшево». Архитектурная концепция комплекса вдохновлена историей отечественного кино: три корпуса получили названия «Сценарист», «Режиссер» и «Актер».